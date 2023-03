Musikverein Delbrück-Ostenland freut sich über 16 neue Vereinsmitglieder

Zum neuen Vorsitzenden wählten die Musiker Johannes Bentler, der sein Vorstandsamt mit Daniel Wiesing tauschte. Der bisherige Vorsitzende Daniel Wiesing übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden von seinem Nachfolger Johannes Bentler.

Johannes Bentler freute sich, 16 neue Mitglieder in den Musikverein aufzunehmen. Außerdem konnte er sechs jungen Musikern zum erfolgreich absolvierten D-1-Lehrgang gratulieren. Weiterer wichtiger Punkt war die Ehrung von Mitgliedsjubilaren. Auch die in den vergangenen Jahren nicht ausgesprochenen Ehrungen konnten nun nachgeholt werden, so wurde Stefan Sasse für 50-jährige Mitgliedschaft, Norbert Lipsewers für 40-jährige sowie Nadine Brunnert, Stefan Großkämper, Michael Keimeier, Corinna Wiesing, Christoph Schlüter und Daniel Wiesing für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Seit zehn Jahren in den Reihen der Cäcilia aktiv sind Daniel Winter, Annika Österdiekhoff, Marina Österdiekhoff, Katharina Johannwerner, Simon Querüber, Benedikt Jüde, Kevin Wrona, Thorsten Baumann, Aaron Renger, Antonia Hansjürgens, Dominik Berenspöhler und Johanna Brechmann.

Außerdem konnte Johannes Bentler den Reinerlös des Kirchenkonzerts Ende Januar bekannt geben. Insgesamt wurden 1.600 Euro erspielt, die nun zu gleichen Teilen an den NABU Deutschland und World Vision Deutschland für Naturschutzprojekte gespendet werden.