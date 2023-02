Musikverein Ostenland begrüßt neues Jahr musikalisch

Delbrück-Ostenland

Unter dem Titel „Die Krone der Schöpfung“ hat der Musikverein „Cäcilia“ Ostenland zu seinem Neujahrskonzert in die Ostenländer Pfarrkirche eingeladen. „Schön, dass die Kirche so voll ist. Danke, dass wir hier unser Neujahrskonzert spielen dürfen“, freute sich Daniel Höwekenmeier in seiner Begrüßung über eine vollbesetzte Kirche.

Von Axel Langer