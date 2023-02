Nach Großbrand in Rheda-Wiedenbrück: Proben aus dem Delbrücker Raum zeigen niedrige Belastung

Delbrück/Paderborn/Rheda-Wiedenbrück

„Die PAK-Belastung ist als niedrig/moderat einzustufen“, so lautet ein erstes tiefergehendes Ergebnis des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), welches nach dem Großbrand im Kreis Gütersloh die genommenen Wischproben im Delbrücker Raum untersucht. Kritische Mengen an Schwermetallen konnten nach Angaben des Kreises Paderborn in ersten Untersuchungen bereits ausgeschlossen werden.