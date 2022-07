„Nächster Halt: Nachhaltigkeit“: Delbrücker Schüler holen mehrere Preise

Gymnasium nimmt an Wettbewerb teil

Delbrück

Mehr als 58.000 Schülerinnen und Schüler haben am bundesweiten europäischen Wettbewerb teilgenommen. Unter dem Motto „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ waren Jugendliche eingeladen, sich mit dem ökologischen Fußabdruck in Europa auseinanderzusetzen. Vom Gymnasium Delbrück beteiligten sich zahlreiche Jungen und Mädchen unter der Leitung der Lehrkräfte Hendrik Grewe und Isabella Waldapfel an dem Wettbewerb.