Narrenstein auf den Dorfplatz verlegt

Delbrück-Sudhagen

Eigentlich wollten die Karnevalisten aus Delbrücks Stadtteil Sudhagen in der zurückliegenden fünften Jahreszeit ihr 60-jähriges Vereinsjubiläum feiern, doch Corona machte den Überlegungen einen Strich durch die Rechnung. Nun holen die Karnevalisten das Jubiläum mit einem Sommerfest nach. Am Samstag, 18. Juni startet das Sommerfest um 14.02 Uhr auf dem Dorfplatz. In den letzten Tagen wurde der Narrenstein vom Vereinslokal „Einstein“ am Kiebitzweg auf den Dorfplatz verlegt.

Von Axel Langer