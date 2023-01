Delbrück/Hövelhof

Betrüger, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben, haben am Wochenende verstärkt in Delbrück und Hövelhof nach Opfern gesucht. Wie Leser dieser Zeitung der Redaktion berichteten, begannen die Gespräche mit einem Kommissar Berger oft sehr unverfänglich. So wurde von auffälligen ausländischen Jugendlichen berichtet, und die Polizei wolle lediglich einen Ansprechpartner in der Straße haben.

Von Franz Purucker