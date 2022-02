Neue Lieder braucht der Delbrücker Jeck!

Diesen Wunsch erfüllt ihnen und all den anderen Freunden des Karnevals jetzt Jürgen „Joschi“ Stamm: Der Delbrücker hat drei brandneue Titel komponiert und auch getextet. Premiere haben die Lieder am Donnerstag, 24. Februar (Weiberfastnacht), um 11.11 Uhr an der Thülecke vor Dunschen, wo dann auch der Mottowagen stehen wird, den der Elferrat in den vergangenen Wochen gebaut hat. Joschi Stamm spielt an diesem Morgen Gitarre und singt, begleitet wird er von Johannes Bentler aus Ostenland am Schlagzeug.

