Neue Mobilfunkantenne für Delbrück

Der schlechte Handyempfang in Delbrück ist ein Dauerthema. Für Abhilfe soll im Telekom-Mobilfunknetz in der Innenstadt eine neue Funkantenne in der Südstraße sorgen, die bis zum Jahresende ihren Betrieb aufnehmen soll.

Eine neue Mobilfunkantenne in der Südstraße soll das Telekom-Mobilfunknetz in Bereichen der Delbrücker Innenstadt verbessern. Für den östlichen Bereich der Innenstadt sowie das Neubaugebiet Lerchenweg sucht die Stadt mit den Mobilfunkanbietern noch nach Lösungen.

Als sehr schlecht bezeichnete Delbrücks Bürgermeister Werner Peitz in der jüngsten Ratssitzung die Mobilfunksituation während des Katharinenmarktes. Hatte die Telekom sonst durch einen zusätzlichen Funkmast das Mobilfunknetz über das Volksfest stabilisiert, stand in diesem Jahr kein zusätzlicher Mast zur Verfügung. Die Folge war ein hoffnungslos überlastetes Netz, das zeitweise keine Telefonate oder keinen Datenaustausch ermöglichte. Zum wiederholten Male fragte die CDU-Fraktion den Sachstand zum Mobilfunkausbau ab.

„Einen flächendeckenden Ausbau im Kreis Paderborn auf einer Gesamtfläche von 1246 Quadratkilometer hinzubekommen, ist schwierig“, berichtete Edith Rehmann-Decker vom Kreis Paderborn. „Berlin ist beispielsweise nur fünf Mal so groß wie Delbrück, hat aber ein Vielfaches an Einwohnern und damit potenziellen Kunden“, machte sie die Problematik aus Delbrücker Sicht deutlich. In einer Reihe von Zellen sei der Ausbau nicht wirtschaftlich, da es zu wenige Nutzer gebe. Was die Versorgung der Privathaushalte angehe, gebe es ihren Worten nach in Delbrück über die gesamte Fläche gesehen keine weißen Flecken mehr, wenn auch oft nur ein Anbieter vertreten sei. Nach Erhebung der Mobilfunkanbieter seien so 99 Prozent der Haushalte, nach Erhebung des Kreises Paderborn 96 Prozent der Haushalte abgedeckt.

Dies bedeutet aber nicht, dass ein flächendeckendes Mobilfunknetz vorhanden ist. „Funklöcher sind immer ärgerlich. Ich kann nur empfehlen, die Funkloch-App zu nutzen, die es seit Oktober 2018 gibt. Wir suchen immer nach kommunalen Flächen in Neubaugebieten, die für Mobilfunkantennen genutzt werden können. Eine erste Verbesserung wird es Ende 2022 geben“, so Rehmann-Decker.

Speziell auf die Situation vor Ort ging Christiane Rolf von der Stadt Delbrück ein. „Die Telekom hat für die Innenstadt eine Standortverstärkung zugesagt. Eine neue Antenne wurde schon vor Wochen auf einem Mehrfamilienhaus in der Südstraße montiert und soll bis zum Jahresende den Betrieb aufnehmen. Davon erhoffen wir uns eine deutliche Verbesserung im Bereich Himmelreichallee und Lange Straße“, so Christiane Rolf.

Ein Mast an der Bundesstraße 64 sei laut Rolf in Höhe Am Sporckhof im Jahr 2021 in Betrieb gegangen. Ein weiterer Telekom-Mast sei an der Lippstädter Straße in Höhe des Bauhofs geplant. Von hier aus könne das Telekom-Mobilfunknetz im Gewerbegebiet West verbessert werden. Für den östlichen Teil der Innenstadt sowie das Neubaugebiet Lerchenweg sei man auf der Suche nach Standorten. Vodafone plane Netzverstärkungen für den Bereich Delbrück sowie für Westenholz. „Klar ist aber, dass da dicke Bretter gebohrt werden“, sieht Christiane Rolf Fortschritte in immer nur kleinen Schritten.