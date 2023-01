Neuer Klimaschutzmanager in Delbrück vorgestellt

Delbrück

Anfang Dezember übernahm Luis Schorat in Delbrück das Amt des Klimaschutzmanagers von Heike Paesel, die sich in Elternzeit befindet. Der 22-jährige Paderborner studierte an der Universität Göttingen Geografie. In einer kurzen Vorstellung im Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss blickte Luis Schorat auf die abgeschlossenen Projekte zurück.

Von Axel Langer