Neuer Standort für Handymast in Delbrück gesucht: Straßen NRW stellt sich quer

Zum Jahreswechsel nahm die Deutsche Telekom einen neuen Handymast in der Südstraße in Delbrück in Betrieb, um die Abdeckung im Kernstadtbereich zu verbessern. Optimal ist das Mobilfunknetz des nach Kundenzahlen zweitgrößten Anbieters noch immer nicht. Im Ostteil der Stadt, besonders im Bereich Thülecke und Oststraße, ist das Netz weiterhin schwach.

Auf dem Kirchplatz in Delbrück wird zwar voller Empfang am Handy angezeigt, sogar im 5G-Netz. Die Netzqualität ist jedoch so schlecht, dass hier nicht einmal ein Speedtest möglich ist. Das Tool meldet lediglich „Netzwerkprobleme“. Problematisch ist das Netz besonders im Ostteil von Delbrück.

„In der Tat entspricht die Netzqualität nicht überall in Delbrück unserem eigenen Anspruch an ein hervorragendes Netz“, schreibt Telekom-Pressesprecher Maik Exner auf Anfrage dieser Zeitung. Man habe große Probleme in Delbrück neue Mobilfunkstandorte zu finden. Geplant wird aktuell ein Standort an der Philipp-Reos-Straße auf einem Bauhof. Zu dem dritten Standort laufen aktuell Vertragsverhandlungen.