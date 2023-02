Neuer Prinz präsentiert sich beim „Karneval der Junggebliebenen“ in Delbrück

Delbrück

Eine feste Größe im Strauß der Delbrücker Karnevalssitzungen ist der „Karneval für Junggebliebene“. In diesem Jahr findet die vom Karnevalsverein „Eintracht“, dem DRK Delbrück und der Caritas-Konferenz organisierte Karnevalssitzung für alle jung gebliebenen Jecken am Sonntag, 12. Februar ab 14.31 Uhr in der Stadthalle statt.

Von Axel Langer