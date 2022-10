Neuer stellvertretender Leiter der Delbrücker Feuerwehr bestellt

Seit Mai 2017 war Johannes Appelbaum als stellvertretender Leiter der Delbrücker Feuerwehr aktiv. Wurde er zunächst kommissarisch in das Amt bestellt, folgte im Juli 2018 die Ernennung zum Ehrenbeamten und zum stellvertretenden Leiter der Gesamtwehr. Auf eigenen Wunsch scheidet der Ostenländer nun aus der Wehrführung aus, bleibt aber der Feuerwehr als aktives Mitglied erhalten. „Die Feuerwehrleute stehen 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche für ihren Dienst am Menschen bereit. Dieses Ehrenamt kann man gar nicht hoch genug würdigen“, so Bürgermeister Werner Peitz im Rahmen der Verabschiedung.

Johannes Appelbaum sei unter besonderen Umständen in die Wehrführung eingetreten und ist immer für die Feuerwehr da gewesen. „Danke für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, beispielsweise bei der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes“, dankte der Bürgermeister. Johannes Appelbaum ist sei dem Januar 1997 Mitglied des Löschzuges Ostenland und war von 2006 bis 2016 fast auf den Tag genau, zehn Jahre stellvertretender Löschzugführer in Ostenland. Künftig möchte er mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Das Amt des stellvertretenden Leiters der Delbrücker Gesamtwehr übernimmt Heinz Josef Noje aus Westenholz. Bei einer Anhörung durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister, Andreas Müller sprachen sich die anwesenden Feuerwehrleute für Heinz Josef Noje aus. Auch aus Sicht des stellvertretenden Kreisbrandmeisters spricht nichts gegen eine Bestellung des Brandinspektors. Er wird zunächst kommissarisch zum stellvertretenden Feuerwehrchef ernannt und wird nach Absolvierung der vorgeschriebenen Qualifikations-Lehrgänge für die Dauer von sechs Jahren ins Amt des stellvertretenden Leiters der freiwilligen Feuerwehr bestellt. Mit der Ernennung von Heinz Josef Noje ist das Leitungsteam der Delbrücker Feuerwehr mit dem Leiter Johannes Grothoff und dem Stellvertreter Ralf Fischer wieder komplett.

Im Anschluss an die Verabschiedung von Johannes Appelbaum und die Bestellung von Heinz Josef Noje standen zahlreiche Feuerwehrleute aus allen sechs Löschzügen Spalier für ihre beiden Kameraden. Der Feuerwehrmusikzug Lippling umrahmte den Amtswechsel musikalisch.