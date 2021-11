Newalu investiert am Hauptsitz Delbrück

Delbrück

Das Unternehmen Newalu setzt am Standort Delbrück auf zwei neue Bearbeitungszentren für die sogenannte Hochleistungszerspanung für die Chiron-Group mit Sitz in Tuttlingen. Das erste Bearbeitungszentrum wurde bereits in Delbrück installiert. Das zweite soll Ende 2021 ausgeliefert werden.