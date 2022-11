Nikolaus mit viel Beifall auf dem Delbrücker Adventsmarkt empfangen

Zum 26. Mal öffnete der Delbrücker Adventsmarkt auf dem historischen Kirchplatz in Delbrück seine Tore. 36 Aussteller verwandelten den schmucken Platz in ein adventliches Hüttendorf, dazu gab es ein attraktives Bühnenprogramm mit viel Livemusik und Tanz.

„Lasst uns nach zwei Jahren Coronapause den Adventsmarkt genießen“, so Johannes Dunschen, Vorsitzender der Delbrücker Marketinggemeinschaft. In Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde organisiert die Demag den stimmungsvollen Markt am ersten Adventswochenende.