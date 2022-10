Olaf der Flipper gastiert in Delbrück

Ein Phänomen rollt durch Deutschland: Zum Jubiläum „40 Jahre Die Flippers“ hatte die Kultband den Titel „Wir sagen danke schön – 40 Jahre Die Flippers“ veröffentlicht. Der Song erlebt in diesem Jahr ein Revival wie kaum ein anderer zuvor in der Schlagerwelt und war der ultimative Sommerhit 2022.

In der Stadthalle Delbrück können Schlagerfans am Donnerstag, 3. November, diesen und andere Flippers-Hits live erleben. Denn auf seiner Jubiläumstour macht Olaf der Flipper auch Station in Delbrück. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das Konzert war zunächst für den 11. November 2021 in Delbrück geplant und wurde verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten für den Ersatztermin am 3. November 2022 ihre Gültigkeit.

Diese Zeitung verlost in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern außerdem kurzfristig fünfmal zwei Eintrittskarten. Ein Anruf unter der Gewinnhotline 01378/600587 (0,50 €/ Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) und ein bisschen Glück genügen, um dabei sein zu können. Die Anruferinnen und Anrufer sollten das Stichwort „Olaf“ nennen. Die Hotline ist an diesem Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober, geschaltet. Die Gewinner werden in der Ausgabe am Dienstag, 1. November, veröffentlicht.

Olaf der Flipper kann es selbst kaum fassen und könnte es nicht glauben, wenn er es nicht selbst live erlebt hätte: „Junge Leute fangen an zu singen, wenn sie mich sehen, und reisen dafür quer durch die Republik. Sowas gab’s noch nicht mal zu unseren besten Flippers-Zeiten.“

2011 startete Olaf nach dem Abschied der Kult-Gruppe mit 65 Jahren seine Solo-Karriere. Bereits sein erstes Solo-Album „Tausend rote Rosen“ wurde mit Gold ausgezeichnet. Sieben Alben konnten sich in den Top 20 der Charts positionieren.