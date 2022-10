Ortsdurchfahrt Delbrück-Ostenland: Letzter Bauabschnitt startet

Seit Ende März saniert das Kreisstraßenbauamt die Ostenländer Ortsdurchfahrt auf einer Länge von etwa 1,2 Kilometern. Ende Oktober werden die Arbeiten am dritten Bauabschnitt – dieser beinhaltet den südöstlichen Bereich der Kreisstraße K6 „Auf dem Haupte“ bis zum Ortsausgang in Fahrtrichtung Lippling – fertiggestellt. Das hat der Kreis Paderborn mitgeteilt.

Im Anschluss beginnen die Arbeiten für den finalen, vierten Bauabschnitt, der die Straße „Auf dem Haupte“ (K6) von der Hausnummer 21 bis 40 umfasst.

Von Mittwoch, 2. November, an wird zunächst im Bereich von Hausnummer 33 bis 40 gestartet. Im Zuge dieser Arbeiten saniert der Kreis Paderborn auch den Radweg entlang der Straße vom Ortsausgang Ostenland in Fahrtrichtung Hövelhofer Straße/L822.

Die Strecke ist für den Durchgangsverkehr, dazu zählen auch Radfahrer und Fußgänger, gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Einen entsprechenden Plan finden Interessierte auf der Kreis-Homepage.

Seit dem Frühjahr wird die Asphaltdecke der Ortsdurchfahrt grundlegend erneuert. Zeitgleich werden weitere Arbeiten durchgeführt, die die Ortsdurchfahrt sicherer und bürgerfreundlicher gestalten. So werden die lauten Pflastersteine durch einen ruhigeren Asphalt ausgetauscht. Die Einmündungen der Nebenstraßen werden als Gehwegüberfahrten neugestaltet, was für mehr Sicherheit für Fußgänger sorgen soll. In der Ortsdurchfahrt gibt es insgesamt vier Überquerungshilfen für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrer, die vom Kreisstraßenbauamt während der Sanierung barrierefrei umgebaut werden. Zwei davon liegen im jetzt folgenden vierten Bauabschnitt.

Die Stadt Delbrück nutzt die Öffnung der Straße, um das vorhandene Kanalnetz entlang der Ortsdurchfahrt zu sanieren. Im Zuge der gesamten Baumaßnahme hat die Kommune bereits zwei Bushaltestellen barrierefrei gestaltet.

Mit Fragen und Anregungen können sich die Bürgerinnen und Bürger einmal in der Woche an die Verantwortlichen von Stadt und Kreis vor Ort wenden. Jeden Dienstag ist das Baubüro auf der Baustelle ab 14.30 Uhr geöffnet.