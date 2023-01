VW Golf schleudert in Delbrück-Ostenland in Vorgarten

Delbrück-Ostenland

Zwei verletzte Fahrzeugführer und ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag auf der Hövelhofer Straße, in Höhe Seglingsweg. Da zunächst eine eingeklemmte Person gemeldet worden war, rückten die Löschzüge Ostenland und Delbrück mit gut 40 Einsatzkräften aus. Außerdem wurden ein Notarzt und zwei Rettungswagen an die Unfallstelle beordert.

Von Axel Langer