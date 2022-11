Paragon-Chef bangt um sein 50-Prozent-Aktienpaket

Frers Angaben zufolge hat sich eine „Drittpartei im Rahmen von privaten Bankverbindlichkeiten gegen seinen Willen und unter noch nicht abschließend rechtlich geklärten Umständen die Rechte an der Verwertung seines kompletten Paragon-Aktienpakets angeeignet“, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung mit. Weitere Angaben zum Ausmaß seiner Verschuldung wurden nicht gemacht. Auch nicht, wer die „Drittpartei“ ist.

