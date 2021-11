Paragon trennt sich vollständig von Voltabox

Fast ein Jahr nach der ersten Ankündigung hat der Delbrücker Autozulieferer Paragon GmbH & Co. KGaA nun tatsächlich seine Mehrheitsbeteiligung an dem ebenfalls börsennotierten Batteriespezialisten Voltabox an zwei Schweizer Investoren verkauft.

Die einst mit großen Hoffnungen gestartete Paragon-Tochter war zuletzt hochdefizitär. Der Verlust ging in die Millionen, zehrte zuletzt sogar die Hälfte des Eigenkapitals auf und belastete zunehmend auch Paragon.

Der Aktienkurs war seit dem Börsengang im Jahr 2017 von einst gut 32 Euro auf aktuell 1,83 Euro je Anteilsschein regelrecht eingebrochen.

Zuletzt gehörten der Paragon AG mit seinem Vorstandsvorsitzenden Klaus Dieter Frers an der Spitze, der auch im Voltabox-Aufsichtsrat saß, noch 51 Prozent an Voltabox.

Die 49 Prozent wechselten nun außerbörslich den Besitzer. 28 Prozent des Aktienpaketes gehen an den strategischen Investor Trionity Invest GmbH – ebenfalls ein Batteriehersteller. Trionity erhält zudem die Option, die noch letzten zwei Prozent von Paragon zu kaufen. Weitere 21 Prozent an Voltabox kauft der Schweizer Finanzinvestor EW-Trade AG. Die übrigen 49 Prozent der Aktien befinden sich im sogenannten Freeflow – also auch bei vielen Kleinanlegern.

Die Verträge mit den Investoren für den Einstieg bei Voltabox seien am 12. November unabhängig vonein­ander unterzeichnet worden, teilte Paragon am Montag mit. Über die Konditionen der Transaktionen hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart. An der Börse sorgte der Deal für ein Kursplus. Das Papier schoss zunächst in der Spitze um 15 Prozent auf zwei Euro nach oben, büßte im Tagesverlauf aber einen Teil der Gewinne wieder ein.



Paragon-Chef Klaus Dieter Frers. Foto: Oliver Schwabe

Ende 2017 war Voltabox an der Börse noch mit rund 370 Millionen Euro bewertet worden – der Börsengang im Oktober 2017 hatte mit einem Ausgabepreis von 24 Euro je Aktie mehr als 150 Millionen in die Kasse gespült. An der Börse ist Voltabox inzwischen nur noch 30 Millionen Euro wert. Im Zuge des Börsengangs war für 2019 ein Umsatzziel von 100 Millionen Euro genannt worden, am Ende waren es 56,6 Millionen. Voltabox-Vorstandschef Jürgen Pampel hatte 2017 von Aufträgen im Wert von mehr als 800 Millionen Euro gesprochen. Geplant war zudem in Delbrück ein riesiger Neubau. Doch dann stockte das Geschäft, ein Großteil des Areals ist wieder verkauft. Jetzt folgte die Trennung von Paragon.



„Mit dem Verkauf unserer Finanzbeteiligung an der Voltabox AG wird sich Paragon wieder voll auf den Automotive-Markt konzentrieren“, sagte Klaus Dieter Frers, der Paragon – bekannt für seine Luftgütesensoren in Fahrzeugen – einst gegründet hatte. „Voltabox wird mit den neuen Ankeraktionären die Fokussierung auf Industrieanwendungen schneller vorantreiben können.“

Trionity Invest gehört zur Triathlon-Gruppe. Triathlon entwickelt und produziert Batterien für die industrielle Anwendung. Der neue Ankerinvestor werde das Unternehmen aktiv bei der laufenden Restrukturierung unterstützen, heißt es. Im Oktober hatte Voltabox bereits seine beiden US-Tochterfirmen verkauft.



Voltabox hatte sich zwischenzeitlich auf Batteriepacks für Elektrobusse, Gabelstapler, Bergbaufahrzeuge, Landmaschinen sowie Baufahrzeuge spezialisiert.

Paragon übernimmt im Zuge des Verkaufs ihres Aktienpakets das Automotive-Geschäft der Voltabox AG mitsamt Mitarbeitern und einer Lizenz an der Flow-Shape-Design-Technologie (leichtere Batteriesysteme) für den Einsatz bei Pkw, Lastwagen und Zweirädern sowie in Luft- und Raumfahrt. Hierzu plant Pragon, den neuen Geschäftsbereich Power am Standort Delbrück deutlich auszubauen.