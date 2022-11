Party in der Stadthalle Delbrück

Partystimmung ist angesagt, wenn der Karnevalverein Eintracht Delbrück am Freitag, 11.11., seine 191. Session in der Stadthalle eröffnet. Willkommen sind alle, die Lust haben, bei freiem Eintritt fröhlich zu feiern.

Die Kölschrockband Pläsier tritt am Freitag, 11.11., beim Auftakt in die 191. Session des Karnevalvereins Eintracht Delbrück auf.

An Stehtischen wird es locker zugehen. Die Kölschrockband Pläsier, Sängerin und Partyhexe Susal sowie DJ Niklas Sprenger wollen die Besucher bestens unterhalten. „Die Partybesucher können am Freitag gern auch völlig 'in Zivil' kommen“, unterstreicht Mitorganisator Wigbert Jakobi ganz ausdrücklich.

Beginn ist um 18.32 Uhr mit einem kurzen offiziellen Teil. Danach steigt die Non-Stop-Party.