Paderborner Landrat nimmt zu PETA-Appell Stellung

Nachdem rund 122.000 Tiere in der vergangenen Woche nach Anordnung des Kreisveterinäramtes in einem Junghennenbetrieb in Delbrück-Westenholz getötet wurden, richtete sich die Tierschutzorganisation PETA mit einem Appell an den Landrat des Kreises Paderborn, Christoph Rüther, und das Veterinäramt. Nun äußern sich Landrat und Kreis zu diesem Thema.

PETA appellierte an den Landrat, den veganen Ökolandbau im Landkreis Paderborn und darüber hinaus voranzutreiben und Betriebe zu unterstützen, die aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung aussteigen wollen. Dies würde die Ursache von Tierseuchen bekämpfen. Christoph Rüther (CDU) äußerte sich am Freitag zu diesen Forderungen und hebt zunächst die Bedeutung der Landwirtschaft hervor.

„Sämtliche Landwirtschaftszweige sind für die Menschen, nicht nur im Kreis Paderborn, von äußerster Wichtigkeit und Bedeutung. Sie sind die Basis für unsere Ernährung und decken einen großen Teil unserer Nahrungsbedarfe ab“, betont Landrat Christoph Rüther.

„Sie bieten darüber hinaus berufliche Entfaltungsmöglichkeiten, helfen dabei die Energiewende zu bewältigen, bieten landschaftliche Vielfalt, stärken die gesamte Wirtschaft im ländlichen Raum und bringen Leben in unsere Dörfer, um nur einige wichtige Funktionen unserer Landwirtinnen und Landwirte zu benennen. Das bedeutet ganz klar: Wir brauchen im Kreis Paderborn eine nachhaltige und flächendeckende Landwirtschaft.“ Selbstverständlich berate und unterstütze der Kreis Paderborn die Bürgerinnen und Bürger jederzeit bei ihren persönlichen Entscheidungen und Anliegen.

„An unsere Landwirtinnen und Landwirte werden im Alltag viele Herausforderungen gestellt. Themen wie Nachhaltigkeit, umweltschonendes Wirtschaften oder Digitalisierung mit entsprechenden Investitionskosten gehören dazu. Diese Herausforderungen möchten wir gemeinsam angehen – auch in Krisenzeiten“, betont der Landrat. Ganz klar sieht er seine Verwaltung in der Pflicht, Unternehmen, Betriebe und Landwirte in der Region zu schützen, weshalb gerade bei Tierseuchen ein Einschreiten unabdingbar sei.

Behandlung der Tiere sei nicht erlaubt

Der Kreis Paderborn informiert darüber, dass die klassische Geflügelpest durch ein Influenza-Virus verursacht wird, welches verschiedene Varianten mit unterschiedlich krankmachenden Eigenschaften hat. Sie trete bei Wildvögeln und Geflügel auf, bei Letzteren unabhängig von der Haltungsform.

Bei den hochgradig krankmachenden Varianten, für die besonders Hühner und Puten empfänglich seien, würden die Tiere innerhalb weniger Tage sterben. Die Sterblichkeitsrate betrage bis zu 100 Prozent. Der Kreis Paderborn weist darauf hin, dass eine Behandlung der Tiere nicht möglich und nach europäischem Tiergesundheitsrecht nicht erlaubt ist.

Die Geflügelpest werde sehr leicht verbreitet. Dies könne direkt, zum Beispiel durch Tierkontakt, oder indirekt, zum Beispiel durch mit Kot von infizierten Wildvögeln verunreinigtes Futter oder Einstreu geschehen. Durch die anzuordnenden Sperrmaßnahmen bei Ausbrüchen seien die wirtschaftlichen Schäden immens. Daher gehöre die Geflügelpest seit langem zu den staatlich bekämpften Tierseuchen.

Maßnahmen zur Tötung seien gesetzlich vorgeschrieben

„Die durch EU-Recht vorgegebene Bekämpfungsstrategie bedeutete bislang, die Infektion so früh wie möglich zu erkennen und durch die schnelle Tötung und unschädliche Beseitigung der betroffenen Bestände die weitere Ausbreitung möglichst zu verhindern“, betont Christoph Rüther. Diese Maßnahmen seien gesetzlich vorgeschrieben. „Daran müssen wir uns halten.“

„Im Nordkreis und in den angrenzenden Teilen des Kreises Gütersloh haben wir eine hohe Geflügeldichte mit der Besonderheit der Aufzucht und Vermarktung des sogenannten Bunten Geflügels“, so Rüther weiter. Das seien verschiedene Geflügelsorten, die nach der Aufzucht bundesweit verkauft werden – gerade auch in kleine Haltungen und auch Hobbyhaltungen. „Daher haben wir bei einem Ausbruch der Geflügelpest in unserer Region eine besondere Verantwortung, die Ausbreitung zu verhindern und müssen die vorgeschriebenen Tötungsmaßnahmen so schnell wie möglich durchführen.“

Bisher war auch die Impfung gegen die Geflügelpest verboten. Da sich das Virus inzwischen ganzjährig in der Wildvogelpopulation festgesetzt hat und es seit zwei Jahren in ganz Europa zu zahlreichen Ausbrüchen beim Hausgeflügel gekommen ist, wird eine mögliche Impfung auf verschiedenen Ebenen diskutiert. Die rechtlichen Grundlagen dafür müssen bei der EU geschaffen werden.