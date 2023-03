Das sagt eine Expertin zum Thema Pferdeherpes im Kreis Paderborn

In den vergangenen drei Jahren musste das Kranzreiten wegen Corona ausfallen. Nun war Pferdeherpes der Grund, dass es nur im kleineren Format möglich war. Die Karnevalgesellschaft Eintracht in Delbrück musste kurzfristig umplanen. Nur ein Reitstall mit 18 Pferden hatte im Februar teilgenommen, um der Verbreitung des Virus vorzubeugen.

Wie der Kreis Paderborn bereits am 20. Februar bestätigte, hatte eine Tierarztpraxis gemeldet, dass in einer Pferdehaltung in Salzkotten der Erreger bei einem gestorbenen Pferd nachgewiesen wurde und sechs weitere erkrankt sind. Aktuell seien dem Kreis Paderborn keine weiteren Fälle bekannt.

Da die Erkrankung weder meldepflichtig noch anzeigepflichtig ist, würden dem Kreis Paderborn aber keine genauen Zahlen über erkrankte oder gestorbene Tiere vorliegen. „Die Meldepflicht wurde über die letzten Jahre immer mal wieder gefordert, aber das ist immer wieder im Sande verlaufen“, sagt Dr. Louisa Albers, Assistenzärztin der Pferdepraxis Delbrück:

Hygienemaßnahmen sind wichtig

„Sobald man den Verdacht hat, dass ein Pferd an dem Virus erkrankt ist, soll es in Quarantäne“, sagt die 27-Jährige. Zu den Symptomen zählen hohes Fieber, das zwischenzeitlich wieder sinken kann, und Atemwegsbeschwerden.

„Das Allerwichtigste sind die Hygienemaßnahmen“, betont Louisa Albers. Das fange damit an, dass man den betroffenen Stall zuletzt reinigt, regelmäßig Kleidung wechselt und Hände wäscht. Zudem sollten die Pferde in getrennten Boxen stehen. Auch diese Maßnahme könne man in jedem Stall ausführen, egal wie viel Platz Pferdebesitzer haben. Schon mit einfachen Mitteln könne man die Pferde schützen, so zum Beispiel, indem man Plexiglasscheiben an den Gittern anbringt.

Eine Impfung beugt vor

Nach dem letzten Krankheitsfall muss der Stall 28 Tage in Quarantäne. Zur Sicherheit kann man die Pferde danach freitesten. Ähnlich wie bei Corona werde ein Test mit einem Nasentupfer oder zusätzlich einer Blutprobe durchgeführt, sagt die Assistenztierärztin.

Obwohl strenge Vorkehrungen getroffen werden müssen, ist Pferdeherpes keine Seltenheit. „In den Wintermonaten gibt es jedes Jahr in Deutschland ein paar Ausbrüche“, sagt Louisa Albers. Hatte das Pferd die Erkrankung einmal, könnten betroffene Pferde erneut Viren ausscheiden, zum Beispiel unter Stresssituationen. Diesen Verlauf könne man mit dem Lippenherpes beim Menschen vergleichen. „Deshalb ist die Impfung wichtig“, sagt die 27-Jährige. Denn sie mache gesunde Pferde weniger anfällig und sorge dafür, dass erkrankte Pferde weniger ausgeprägte Symptome zeigen oder an der Erkrankung sterben. Und: „Je früher man anfängt zu therapieren, desto besser“, weiß die Assistenztierärztin.

Nur ein Reitstall beim Kranzreiten in Delbrück

Beim Kranzreiten hatte der Reitstall Heiner Beringmeier aus Hövelhof-Espeln teilgenommen.„Es ist ein recht großer Reitstall und alle Pferde sind geimpft“, erklärt Peter Josephs, Vorsitzender des Karnevalvereins. Oft würden private Reitställe mit zwei bis drei Pferden teilnehmen und diese hätten freiwillig abgesagt. „Viele hatten Angst, dass das Virus überspringt“, sagt Peter Josephs. Beim Kranzreiten selbst habe man keine Sorgen gehabt, denn schließlich beugte man der Verbreitung des Virus vor, indem nur ein Stall teilnahm.

Seit diesem Jahr ist die Impfung gegen das Virus für Turnierpferde Pflicht. Laut Einschätzung von Louisa Albers seien vielleicht ein Drittel der Pferde im Freizeitbereich geimpft. „Viele Pferdebesitzer haben Angst vor Impfreaktionen“, sagt die Assistenztierärztin. Außerdem halte einige die Häufigkeit der Impfung zurück, denn gegen das Virus muss alle sechs Monate geimpft werden. Hinzu komme die Tatsache, dass die Impfung das Auftreten der Erkrankung nicht komplett verhindern kann und das entmutige Pferdebesitzer, ihre Tiere impfen zu lassen.

Louisa Albers versteht die Ängste der Pferdebesitzer, kann aber beruhigen: „Solange Pferdebesitzer auf ausreichende Hygienemaßnahmen bei Kontakten zu fremden Pferden achten und möglichst viele Pferde geimpft sind, können größere Herpes-Ausbrüche zum Glück verhindert werden.“