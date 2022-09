Photovoltaikanlagen auf Delbrücker Seen?

Die Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger der CDU-Fraktion haben sich in einer Sondersitzung intensiv mit dem Thema „Klimaneutrale und nachhaltige Energieversorgung für Delbrück“ beschäftigt. Dabei ging es auch um die Möglichkeit, schwimmende Photovoltaikanlagen auf Gewässern zu installieren.

Meinolf Päsch, Vorsitzender des Betriebsausschusses beim Kreis Paderborn und Vorsitzender des Aufsichtsrates der AVE, präsentierte in seinem Impulsvortrag das aktuelle Klimaschutzkonzept des Kreises Paderborn und stellte Möglichkeiten vor, wie die klimaneutrale und nachhaltige Energieversorgung in Kreis Paderborn funktionieren kann. Für Delbrück stellte er dabei exemplarisch die Möglichkeiten und Chancen des „Projektes Floating PV (schwimmende Photovoltaikanlagen auf Seen) vor.

In einem weiteren Vortrag stellte Landtagsabgeordneter Bernhard Hoppe-Biermeyer (Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie im Landtag NRW) die aktuellen Pläne der Landesregierung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien vor. Schwerpunktmäßig gehe es darum, das Bundesziel von zwei Prozent Fläche für Windenergie gerecht auf die verschiedenen Regionen in Nordrhein-Westfalen zu verteilen. Weiterhin würden die Möglichkeiten für Freiflächen-Photovoltaik maßvoll erweitert. Hochwertige Ackerböden und eine besondere Bedeutung für den Biotopverbund setzten dabei weiterhin klare Grenzen. Mehrfachnutzungen wie sie durch Agri-PV und Floating-PV möglich sind, könnten nach Ansicht Hoppe-Biermeyers wesentlich dazu beitragen, die Fläche in unserem Land effizient zu nutzen.

73 Prozent des Stroms werden regenerativ erzeugt

Mike Süggeler, Leiter Innovation bei Westfalen Weser, stellte dann in einem weiteren Impulsvortrag die kommunale Wärmeplanung, als ein wichtiges Element für die Stadt Delbrück vor. Eine zentrale Herausforderung der Energiewende sei die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Aktuell würden 50 Prozent des Endenergieverbrauchs für die Wärme- und Kälteversorgung benötigt. In Delbrück werden aktuell bereits 73 Prozent des Stroms regenerativ erzeugt durch Biogasanlagen, Windkraft und Photovoltaik. Weiterhin ging Süggeler auf die Leistungsfähigkeit der Netze in Delbrück ein.

Unter der Moderation des Fraktionsvorsitzenden Reinhold Hansmeier schloss sich dann zu den vorherigen Einschätzungen und Berechnungen eine Diskussion mit allen Anwesenden an.

Nach Ansicht von Experten – so die CDU – wird neben der Einsparung von Energie an erster Stelle die Photovoltaik-Technik eine zentrale Bedeutung zur Stromerzeugung haben. Insbesondere auch dadurch, dass diese Technologie relativ schnell einsetzbar sei. Hier gelte es, versiegelte Flächen zu priorisieren: zum Beispiel Hausdächer, Parkplätze und Dächer von Industriehallen aber auch Freiflächenphotovoltaik auf ertragsschwachen Böden oder Wasserflächen. Festzuhalten sei: Je mehr Strom vor Ort selbst produziert und verbraucht wird, desto geringer sind für alle die zukünftigen Energiekosten.

Aufgrund der hohen Energiepreise betragen die Mehrkosten für Gas im Jahr 2022 für die Stadt Delbrück bereits rund 800.000 Euro.