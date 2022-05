Polizei nimmt in Delbrück drei mutmaßliche Einbrecher fest

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hat die Polizei am Montagabend in Delbrück drei mutmaßliche Einbrecher (23/32/46) festgenommen. Die Beute wurde sichergestellt. Gegen das Trio wird nun wegen Bandendiebstahls und Drogendelikten ermittelt.

Gegen 22.20 Uhr meldeten sich Zeugen über den Notruf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie beobachteten drei Männer, die in das umzäunte Außenlager eines Baustoffhandels am Lindenweg eingedrungen waren. Die Verdächtigen hatten einen Kleinwagen dabei.

Mehrere Streifenwagen wurden eingesetzt. Das Auto mit den drei Tatverdächtigen kam einer Streife noch auf dem Lindenweg entgegen. Als die Beamten den Toyota stoppen wollten, gab der Fahrer Gas. Er bog auf die Hövelhofer Straße in Richtung Hövelhof ab und beschleunigte den Kleinwagen auf Maximalgeschwindigkeit. In Ostenland bog das Auto mehrfach ab, bevor der Fahrer am Hauptmannsweg auf einen Acker einbog und sich dort festfuhr.

Kuhstall als Versteck

Der Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung eines nahe gelegenen landwirtschaftlichen Hofes. Die anderen beiden Insassen, ein 23-Jähriger aus Herford und ein 46-Jähriger aus Bielefeld, wurden den Angaben zufolgt am Täterfahrzeug widerstandslos festgenommen. Der flüchtige Fahrer versuchte vergeblich, sich in einem Kuhstall zu verstecken. Polizisten entdeckten ihn und nahmen ihn fest. Gegen der 35-Jährigen aus Werther (Kreis Gütersloh) lag ein Haftbefehl vor.

Im Auto fanden die Beamten mehrere Elf-Kilogramm-Gasflaschen, die Beute aus dem Baustofflager. Am Tatort hatten die Täter den Zaun beschädigt, um sich Zugang auf das Gelände zu schaffen. Die vorläufig festgenommene mutmaßliche Einbrecherbande wurde ins Polizeigewahrsam nach Paderborn gebracht. Den Toyota stellte die Polizei sicher.

Marihuana, Messer und ein Beil

Der Mann aus Werther (35) stand unter Drogeneinwirkung und hatte keinen Führerschein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei seinen Komplizen fanden die Polizisten Utensilien zum Drogenkonsum und Marihuana sowie Messer und ein Beil. Aufgrund des Haftbefehls kam der 35-Jährige wieder in eine Justizvollzugsanstalt.

Gegen das Trio wird wegen Bandendiebstahls und Drogendelikten ermittelt. Darüber hinaus muss sich der Fahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten.