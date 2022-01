Popstiftung zeichnet Tameera aus

Gleich in drei Hauptkategorien und einer Sonderkategorie ist die Delbrücker Sängerin und Songwriterin Tameera (Tabea Meusch) von der Deutschen Popstiftung beim 39. Deutschen Rock & Pop-Preis ausgezeichnet worden. Die 24-jährige Musikerin will nach dem Abschluss ihres Studiums – das wird in wenigen Wochen der Fall sein – wieder verstärkt eigene Songs komponieren und texten.

Foto: Jürgen Spies