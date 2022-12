Premiere des Weihnachtsmarktes in Anreppen

„Der Weihnachtsmarkt in Anreppen will bewusst keine Rekorde brechen, sondern einfach ein gemütliches Miteinander ermöglichen“, sagte der Vorsitzende des Heimatvereins Anreppen, Andreas Steffens bei der Eröffnung des ersten Weihnachtsmarktes auf dem Kirchplatz.

Neue LED-Beleuchtung wird erstmals in Betrieb genommen

Präsentierten den kurz vor der Weihnachtsmarktpremiere in Anreppen fertig gestellten Dorfkalender für das Jahr 2023 (von links): Andreas Steffens (Vorsitzender des Heimatvereins) und Sophie Heggen.

Entstanden ist der Weihnachtsmarkt als Aktion der Anreppener Vereine und Gruppierungen, und so ist auch jede Gruppe mit einem eigenen Stand oder Aktion vertreten. Eigentlich sollte der Markt schon im vergangenen Jahr seine Premiere erleben, doch Corona verhinderte dies. Umso größer war der Zuspruch in diesem Jahr. „Ich bin schon jetzt sehr positiv überrascht. Vielen Dank an das Organisationsteam“, sagte Andreas Steffens.