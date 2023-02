Prinz Oliver I. Scheer regiert das Delbrücker Narrenvolk

Das ganze Rätselraten vor der Prinzenproklamation, wer denn wohl der neue Fürst des Frohsinns in Delbrück werden könnte, hat mal wieder nichts genutzt: Am Samstagabend bestieg Prinz Oliver I. Scheer unter dem Jubel der gut 1000 Jecken in der Stadthalle den Thron des Karnevalvereins „Eintracht von 1832“.

Wohl niemand hatte auf den 52-Jährigen getippt – Überraschung vollauf gelungen und einen Prinzen gefunden, der mit seiner sympathischen Art sofort die Herzen der Narrenschar eroberte. Sein Amtsvorgänger, der „ewige“ Prinz Christian I. Hartmann, musste nach 1092 Tagen die Prinzenkette abgeben. In seiner launigen Abschiedsrede erinnerte er daran, dass „Kinder in Delbrück in dieser langen Zeit nur einen Prinzen kennengelernt haben“, dass es aber zeitgleich „zwei US-Präsidenten gegeben hat, zwei britische Premierminister, zwei Bundeskanzler und sage und schreibe neun Trainer auf Schalke.“

Wuchtige Fanfarenklänge der Stadtkapelle Delbrück (Leitung: Gregor Hüllmann) und gleißendes Scheinwerferlicht begleiteten den neuen Prinzen Oliver I. zur Inthronisierung auf die Bühne. „Olli“ – hin und wieder auch schon mal Öle genannt – ist verheiratet mit Heike Kettelgerdes (zwei Kinder; Katharina und Maximilian). In Paderborn geboren und in Schloß Neuhaus aufgewachsen, wohnt der neue Monarch seit 27 Jahren in Delbrück, aktuell in der Südstraße.

Den Delbrücker Karneval verinnerlicht

Der gelernte Tischler und Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister leitet gemeinsam mit seiner Frau Heike und seiner Schwägerin Diana Kettelgerdes das Natursteinwerk Kettelgerdes Marmor am Schwalbenweg in Delbrück. Dem KV Eintracht gehört er seit 31 Jahren an. In der „Fußgruppe Dunschen“ wirkte Prinz Oliver viele Jahre auch bei den Rosenmontagszügen aktiv mit. Dass er als Zugezogener aus der Fasching-Diaspora den urwüchsig-sauberen Karneval in Delbrück lieben gelernt, ja verinnerlicht hat, machte der Fußballfreund und Anhänger des 1. FC Köln und des SC Paderborn 07 am Samstagabend in seiner kurzweilgen Antrittsrede absolut glaubhaft klar. Für ihn ging sogar „ein Lebenstraum in Erfüllung.“

Zu seinen sportlichen Freizeitaktivitäten zählen das Rennradfahren in der RSG Delbrück, außerdem seit mehr als 30 Jahren das Kegeln im Kegelclub „Nur gut“ in der Gaststätte Rosenhügel. Ferner begleitet und unterstützt Prinz Oliver I. seine Tochter Katharina, Reiterin im RV Graf Sporck Delbrück, gerne an Turnier-Wochenenden.

Eingebettet war die Proklamation in ein viereinhalbstündiges Nonstop-Powerprogramm, das Präsident Peter Hartmann wieder souverän moderierte. Für die aktuelle Prinzengarde, die vor genau 20 Jahren als Kindergarde startete, ist die laufende 191. Session der Schlusspunkt einer tollen Zeit. Beim umjubelten Tanz am Samstag begleitete Anna Fortmeier die „Mädels“ gesanglich.

Viel Applaus fürs Solomariechen

Einen fulminanten Auftritt legte zuvor die Jugendgarde des KV Eintracht hin, weitere tänzerische Glanzlichter setzten die „Diwos“ aus Ostenland mit ihrer exzellenten Tanzrevue „Eiskalt“. Viel Applaus bekamen außerdem Solotanzmariechen Esther Grothoff, das Tanzpaar Pauline Hartmann/Felix Bertram, das Delbrücker Männerballett („Hüttengaudi“) und die „Sunny Girls“ (Wild West) aus Steinhorst.

Zum Mitsingen und Schunkeln animierten die Kellermeister um Ralf Brüggenthies. Partyschlager präsentierte Sängerin Deeneze. „Zugabe! Zugabe!“ riefen die Narren im Saal nach dem Auftritt von Kabarettist René Steinberg, der auch musikalisch eine Menge drauf hat. Seine umgetexteten Popklassiker kamen super an, der Mülheimer zeigte sogar den Moonwalk von Michael Jackson. Dagegen hatte es Kabarettist Stephan Bauer kurz danach merklich schwer; sein Programm entsprach allerdings auch nicht dem Geschmack der Jecken. Jubelprinz (25 Jahre; 1998) in dieser Session ist Günter Fischer, der sich am Samstagabend gern an seine Amtszeit erinnerte. An der Sitzung nicht teilnehmen konnte Jubelprinz (1973) Erwin Schledde, Jubelprinz des Jahres 1983 war Stefan Peterburs (†).