Prinz Oliver I. Scheer regiert das Delbrücker Narrenvolk

Delbrück

Das ganze Rätselraten vor der Prinzenproklamation, wer denn wohl der neue Fürst des Frohsinns in Delbrück werden könnte, hat mal wieder nichts genutzt: Am Samstagabend bestieg Prinz Oliver I. Scheer unter dem Jubel der gut 1000 Jecken in der Stadthalle den Thron des Karnevalvereins „Eintracht von 1832“.

Von Jürgen Spies