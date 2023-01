Projekttage an der Gesamtschule Delbrück sollen Abiturienten aufs Leben vorbereiten

Das Abitur bereitet nicht aufs Leben vor. Mit einem solchen Post sorgte eine Abiturientin vor einigen Jahren bundesweit für Aufsehen. „Dieser Satz liegt jedem Lehrer im Magen“, sagt Bettina Grounds, Koordinatorin für Gesellschaftswissenschaft an der Gesamtschule Delbrück. Eine Schule, die sich seit 2014 im Aufbau befindet und genau das besser machen will.

Ein wichtiger Baustein dorthin sollen zwei Projekttage sein, die nun anstatt Unterricht für den aktuellen Abiturjahrgang in der Gesamtschule stattfanden. Bettina Grounds und ihre Kollegin Stefanie Lucchesi, Stufenleitung des Abiturjahrgangs, holten dazu mehrere Referenten an die Schule, um Praxiswissen zu vermitteln. „Wir sind eine Schule im Aufbau und haben es mit neuen Projekten etwas einfacher als Schulen mit eingefahrenen Konzepten“, so Grounds. Der Wunsch ging von den Schülern selbst aus: „Wir hatten den Jahrgang am Anfang des Schuljahres nach Wünschen und Erwartungen für die Oberstufe gefragt“, so Lucchesi.