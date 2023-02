Prunksitzung der Römernarren Anreppen vor neuem Bühnenbild

Delbrück-Anreppen

Mit einem jecken Vollgasprogramm haben die Römernarren aus Anreppen das Publikum in der Dorfhalle zum Kochen gebracht. Vor einem komplett neu gestalteten Bühnenbild war alles vertreten, was das Herz der Jecken höher schlagen lässt. Höhepunkt war die Proklamation des neuen Karnevalsprinzen Martin III. Heggen. Für Präsident Martin Schulte war es die erste Proklamation in seinem Amt als oberster Römernarr und dazu noch in Latein.

Von Axel Langer