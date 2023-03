Falsch fahrende Radfahrerin in Delbrück erfasst und schwer verletzt

Delbrück

Auch für Radfahrer gilt das Rechts-Fahrgebot, auch wenn Radwege benutzt werden. Auf Gehwegen dürfen sie zudem nicht fahren. Die Missachtung wurde nun wohl einer Radfahrerin in Delbrück-Westenholz zum Verhängnis, als die am Freitag auf der Westenholzer Straße in Westenholz in Richtung Delbrück unterwegs war.

Von Franz Purucker