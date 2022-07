Radtraining für Ukrainer in Delbrück

Die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde hat zum ersten Mal ein Fahrrad-Sicherheitstraining für ukrainische Flüchtlinge durchgeführt. Initiator war die Stadt Delbrück in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Paderborn.

Das zweistündige Training fand auf dem Gelände der ehemaligen Schule in Nordhagen in Delbrück statt. Polizeihauptkommissar Andreas Drost: „Hier in Delbrück und Sudhagen gehen mittlerweile einige ukrainische Kinder und Jugendliche zur Schule. Sie fahren selbst mit dem Fahrrad oder werden von ihren Eltern mit dem Rad gebracht oder begleitet.“

Polizeihauptkommissarin Ingrid Sandbothe ergänzt: „Wir sorgen dafür, dass die Teilnehmenden des Trainings sicher im Straßenverkehr sind, auf dem Weg zum Einkaufen oder zur Schule und in der näheren Umgebung und so ein bisschen Normalität zurückbekommen.“