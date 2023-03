Ralf Hagenbrock übernimmt Vorsitz der Reservisten in Delbrück-Boke

Zu seinen Stellvertretern wurden Marco Swazinna und Sven Christian gewählt. Neuer Schriftführer ist nun Klaus Gosny und über die Kasse wacht Thomas Wihan.

Der neue Vorsitzende Ralf Hagenhoff konnte gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine Reihe von Ehrungen aussprechen. So wurde Klaus Riefenberg mit der vereinseigenen Leistungsnadel in Bronze geehrt. Die Leistungsnadel in Gold ging an Nils Swazinna. Die große Leistungsnadel in Gold, Stufe I trägt jetzt Klaus Gosny. Mit der großen Leistungsnadel in Gold, Stufe IX wurde Thomas Kettelgerdes geehrt.