Reiter blasen zur Herbstjagd in Ostenland

Am Sonntag, 30. Oktober, starten die Reiter an der Reithalle. Allerdings beginnt die Jagd eine Stunde früher als in den vergangenen Jahren. So sollen alle Reiter sicher vor Einbruch der Dunkelheit wieder in der Halle sein und das hoffentlich schöne Herbstwetter besser ausgenutzt werden.

