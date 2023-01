Rekordbeteiligung bei Delbrücker Ausbildungsmesse

Vom Handwerksbetrieb bis zum Weltkonzern – 62 Aussteller in der Stadthalle

Delbrück

Mit 62 Ausstellern ist die sechste Delbrücker Ausbildungsmesse in neue Dimensionen vorgestoßen. „Viele Herausforderungen aus 2022 haben wir nach 2023 mitgenommen. Dazu zählt auch der Mangel an Fachkräften und die Suche nach Auszubildenden“, betonte Bürgermeister Werner Peitz bei der Eröffnung der Messe in der Delbrücker Stadthalle.

Von Axel Langer