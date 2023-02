Repair-Café in Delbrück will reparieren statt wegschmeißen

Coronabedingt musste das schon 2020 in Delbrück ins Leben gerufene Repair-Café eine Auszeit nehmen und soll nun wieder jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr im Gruppenraum der evangelischen Segenskirche am Driftweg 31a in Delbrück seinen Dienst aufnehmen.

Die Idee: „Gäste des Repair-Cafés können ihre defekten oder funktionsuntüchtigen Kleingeräte von Zuhause mitbringen und unter fachkundiger Aufsicht und Unterstützung selber reparieren“, erklärt Teamleiter Rudolf Zehe.

In angenehmer Atmosphäre kann bei Kaffee und gespendeten Kuchen die Wartezeit überbrückt werden. Und wer nichts zu reparieren hat, trifft nette Leute im Café oder hilft jemand anderem bei der Reparatur, heißt im Einladungstext. „Auch die Reparatur von Kleidung oder Anleitung und Hilfestellung zum Stricken oder Häkeln werden vor Ort angeboten“, ergänzt Mechtild Stamm, die die Organisation des Cafés unterstützt. Auch die Stadt unterstützt das Projekt: „Kaum etwas schont die Umwelt, das Klima und den Geldbeutel mehr als der Verzicht auf unnötige Güter sowie eine möglichst lange Nutzung bestehender Ressourcen“, verdeutlicht Bürgermeister Werner Peitz.

Da die Angebote im Repair-Café kostenfrei sind, werden Spenden gerne entgegengenommen, da sich das Projekt komplett davon finanziert, um Werkzeuge und Material, aber auch Kaffee und Zutaten für Kuchen kaufen zu können, die ebenfalls ehrenamtlich gebacken werden.

Als Konkurrenz zu Reparatur-Profis sieht sich die Initiative nicht. Vielmehr könne damit das Interesse am Reparieren wieder geweckt werden. Besucher werden regelmäßig an die wenigen Profis weiter verwiesen, die es noch gibt. Außerdem seien die Besucher von Repair-Cafés in den meisten Fällen keine Kunden von Reparaturfachleuten. Die Besucher erzählen demnach, dass sie kaputte Gegenstände meistens sofort wegwerfen, da sie die Reparatur in der Regel zu teuer finden. Im Repair-Café sollen Wege aufgezeigt werden, dass es zum Wegwerfen tatsächlich Alternativen gibt.

Zur Verstärkung des Teams werden noch weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht, gerne auch Elektriker, Elektroniker und Schneider. Interessierte können sich bei Rita Köllner, Telefon 05250 996-281, [email protected], melden. Die Angebote im Repair-Café sind kostenfrei.

Hintergrund des Repair-Cafés

„Repair-Café“ ist eine Initiative von Martine Postma. Seit 2007 setzt sie sich auf verschiedene Arten für Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene ein. Das allererste Repair-Café organisierte Martine am 18. Oktober 2009 in Amsterdam. Es erwies sich als ein großer Erfolg.

Für Martine was dies der Anlass, die Stiftung „Stichting Reparatur-Café“ ins Leben zu rufen. Diese niederländische Non-Profit-Organisation bietet lokalen Gruppen im In- und Ausland, die selbst ein eigenes Repair-Café eröffnen wollen, seit 2011 professionelle Unterstützung an.

In Europa werfen wir Unmengen weg. Auch Gegenstände, an denen nicht viel kaputt ist und die nach einer einfachen Reparatur problemlos wiederverwendet werden könnten. Ein Repair-Café ändert das. Es findet ein wertvoller praktischer Wissensaustausch statt. Gegenstände sind auf diese Weise länger brauchbar und werden nicht weggeworfen.