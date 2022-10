Richtfest am Naturkindergarten Delbrück

Es war ein bedeutsamer Schritt für den Naturkindergarten Lerchennest: Mit dem Richtfest zeigt der neue Kindergarten, dass der Rohbau fertiggestellt ist und der Innenausbau in Angriff genommen wird. „Damit kann der Kindergarten spätestens zum neuen Kindergartenjahr seinen Betrieb aufnehmen. Wir hoffen schon im Juni nächsten Jahres in das neue Gebäude einziehen zu können und so den Betrieb langsam zu starten,“ sagt die Geschäftsführerin des Trägers PariAktiv, Kerstin Weitemeier.

Zahlreiche Kindergartenkinder, das Erzieherteam, Eltern und viele am Bau beteiligte Handwerksbetriebe waren zu einer Feier ins Neubaugebiet Lerchenweg gekommen, um den besonderen Moment mitzuerleben. Auf einem 4000 Quadratmeter großen Grundstück einsteht hier seit Mai dieses Jahres ein in Holztafelbauweise gefertigtes Gebäude mit Gründach und Photovoltaikanlage für eine Eigenstromversorgung. Das Gebäude erfüllt den Energiestandard 40.

Die 795 Quadratmeter Nutzfläche bieten künftig Platz für drei Regelgruppen sowie zwei Waldgruppen mit bis zu 90 Kindergartenplätzen. Das „Lerchennest“ wird künftig über einen innenliegenden, sechs Meter hohen Mehrzweckraum verfügen, der über ein Lichtband belichtet und belüftet wird. Die Schlafräume sind in einem separaten, ruhigeren Bereich der Kita untergebracht. Außerdem erhält die Kita eine Mischküche zur Selbstversorgung der Kinder. Zur Nutzung steht weiterhin die bislang schon von den Kindern in Beschlag genommene Waldfläche zur Verfügung.

„Vor acht Jahren entstand die Idee in Delbrück einen Naturkindergarten zu etablieren. Bislang sind drei Gruppen in einem Provisorium untergebracht. Im Laufe der Zeit ist das Lerchennest gewachsen und damit auch das Team der Erzieherinnen und Erzieher“, betonte Kerstin Weitemeier, die neben den Handwerksbetrieben, die überwiegend aus der heimischen Region stammen, dem Team des Architekturbüro Hüllmann.

„Die Verfügbarkeit von Handwerksfirmen und von Baumaterialien stellt in der aktuellen Zeit eine echte Herausforderung dar. Da ist viel Flexibilität und Koordination gefragt. Als echter Gewinn hat sich dabei schon mehrfach erwiesen, dass sich die örtlichen Handwerker untereinander gut kennen und sehr unkompliziert zusammenarbeiten“, dankte Kerstin Weitemeier den am Bau beteiligten Firmen für lösungsorientierte Herangehensweise. „Die Kinder werden in dem neuen Gebäude wie auch dem angrenzenden Wald sicher eine schöne Zeit verbringen“, so Kerstin Weitemeier, ehe Zimmermannsmeister Stefan Stamm den Richtbaum auf dem Dach befestigte.