Rita Henke als Leitung der Kita St. Elisabeth in Sudhagen verabschiedet

Delbrück-Sudhagen

Die Kisten sind längst gepackt, die neue Wohnung in Olsberg ist durchrenoviert und der Umzug bereits über die Bühne. Aber ihr großes Herz für die Kinder schlägt bei Rita Henke bis zum Schluss in Sudhagen. Nach 47 Berufsjahren als Erzieherin, davon die letzten zehn in der Kita von St. Elisabeth in Delbrück-Sudhagen, ist die engagierte Leiterin nun in den Ruhestand gegangen.