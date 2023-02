Hubert Kämper erhält hohe Auszeichnung des BWK

Hubert Kämper gehörte im Jahr 1993 zu den Gründungsmitgliedern der Römernarren und hob seinerzeit den Anreppener Karnevalsverein (AKV) aus der Taufe. Von Beginn an übernahm er auch im Vorstand Verantwortung. Von 1993 bis 2019 gehörte er als zweiter Kassierer dem Vorstand an. Auch das gekonnte Lachmuskeltraining mit tollen Wortbeiträgen machte sich Hubert Kämper zur Aufgabe. Von 1993 bis 2018 stand er regelmäßig in der Bütt und überzeugte durch seinen freien Vortrag.

Über gleich drei neue Mitglieder im Beirat des Karnevalsvereins konnte sich Präsident Martin Schulte freuen. Mit der Ehrennadel in Silber wurden Georg Ploch, Karsten Kettelgerdes-Simon und Hans-Jürgen Hering ausgezeichnet. Georg Ploch war von 2005 bis 2017 Geschäftsführer und anschließend vier weitere Jahre im Vorstand. Karsten Kettelgerdes-Simon wird in Anreppen auch „Mann der Standarte“ genannt, immerhin war er von 1996 bis 2017 Fähnrich. Zum Ehrenpräsidenten wurde an diesem Abend Hans-Jürgen Hering ernannt. Hering gehörte ab 2001 dem Elferrat an, von 2009 bis 2013 war er zweiter Geschäftsführer, ehe er von 2013 bis 2021 acht Jahre lang die Geschicke des AKV als Präsident lenkte.

Drei Aktivposten des AKV wurden für ihr Engagement mit dem Verdienstorden der Römernarren belohnt. Kirsten Vinnemeier ist seit 2012 als Trainerin aktiv. Helena Polanski tanzte von 2004 bis 2013 in der Garde und trainierte von 2007 bis 2020 verschiedene Garden. Als Stimmungskanone sorgte Andreas Steffens mit seiner Gitarre für gute Laune und der Prinz des Jahres 2004 stand auch mit den Thekenrockern regelmäßig auf der Karnevalsbühne.

Alle Fotos, Events und News zum Karneval in OWL finden Sie auf der großen Übersichtsseite des WESTFALEN-BLATTES.