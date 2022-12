Schäfers Fußboden feiert 70-jähriges Jubiläum

Anni und Anton Schäfers erweiterten das Tätigkeitsfeld im Bereich Zementes­trich und die Spezialisierung im Bereich Parkett, Linoleum, PVC, Laminat und Teppich schritt voran. Dank der treuen Mitarbeiter, den guten Auftraggebern und der hilfsbereiten Banken konnte das Unternehmen die schwierige Anfangsphase mit allen Widrigkeiten meistern.

Im Jahr 1992 übernahmen Mechthild und Helmut Schäfers die Leitung des Unternehmens. Auch sie konnten sich auf die große Erfahrung der Mitarbeiter verlassen und „die höchsten Anforderungen der wertvollen Kunden im privaten Einfamilienhausbau wie auch im gewerblichen Wohnungs- und Bürogebäudebau erfüllen“, berichtet das Delbrücker Unternehmen. Das Leistungsprogramm erweiterte sich durch die Fliesenverlegung und durch den innovativen Anhydrit-Fließestrich.

Die Ausstellung zeigt auf mehr als 1000 Quadratmetern viele Möglichkeiten für Wohnen mit Es­trich, Parkett, Fliesen, Vinyl, Laminat und Teppichböden. Eine Spezialität des Delbrücker Unternehmens ist nach eigenen Angaben der Design- oder sogenannte Sichtestrich. Hier werden höchste handwerkliche Fähigkeiten gefordert. Zusätzlich hat sich der Einbau von Hohlraumböden in Großraumbüros etabliert.

In den kommenden zwei Jahren wird das Geschick des Unternehmens an die dritte Generation – Carola, Michael und Roman Schäfers – übergeben, kündigte das Unternehmen aus Anlass des 70-jährigen Bestehens an. Die Nachfolger haben die fachliche und handwerkliche Qualifikation und „werden den Erfolg des Handwerksbetriebs weitertragen“, heißt es aus der Firmenzentrale. Durch das freundschaftliche und vertrauensvolle Verhältnis zu den treuen Stammkunden, Mitarbeitern und Lieferanten, sei es möglich, seriöse Handwerksleistung abzuliefern. Der Dank gelte allen Menschen, die über die vielen Jahre den Erfolg gesichert und das Vertrauen in das Unternehmen Schäfers Fußboden gestärkt hätten.