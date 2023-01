Zahlreiche Hobbysportler haben an den Schießsportmeisterschaften der Stadt Delbrück teilgenommen. Ausrichter waren in diesem Jahr die Anreppener Schützen.

Insgesamt 208 Schießsportler aus allen zehn Delbrücker Ortsteilen waren bei den Stadtmeisterschaften in der Dorfhalle in Anreppen angetreten um ihre Meister zu ermitteln. Bei der Siegerehrung überreichten die stellvertretende Bürgermeisterin Anita Papenheinrich (hinten von rechts), Schießmeister Michael Kohrs und der stellvertretende Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Frank Ewen die Pokale. Den Ausrichterpokal für die nächste Meisterschaftsrunde wurde Norbert Meier (hinten links) aus Bentfeld überreicht.

„Über 200 Teilnehmer in zwölf Klassen zeugen von großem Interesse an der Stadtmeisterschaft. Außerdem konnte in Bentfeld das Lichtpunktschießen für die jüngsten Teilnehmer ausgetragen werden“, sagte der Schießmeister den Anreppener Schützen, Michael Kohrs, anläßlich der Siegerehrung der Stadtmeisterschaften im Schießsport. In der Dorfhalle unterstrich er, dass es viele herausragende Ergebnisse gegeben habe und die Sieger oft nur von Millimeterbruchteilen getrennt wurden. Michael Kohrs dankte dem Organisationsteam für die Ausrichtung. Im kommenden Jahr finden die Stadtmeisterschaften in Bentfeld statt. Der stellvertretende Schießmeister Norbert Meier nahm den Ausrichterpokal entgegen.

„In den vergangenen Jahren konnte auch das Schützenwesen nur eingeschränkt stattfinden. Dies gilt auch für die Schießsportler. Jetzt können die Schießsportler wieder den verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Sport pflegen“, sagte Bürgermeister Werner Peitz bei der Siegerehrung in der Anreppener Dorfhalle. „Die große Zahl der Pokale zeugt von großem Interesse“, betonte auch der zweite Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Frank Ewen.

Einzelwertung

Schülerklasse aufgelegt – Lichtpunkt: Tom Nettelnbreker (Bentfeld)

Schülerklasse aufgelegt: Mara Sophie Wallmeier (Sudhagen)

Schülerklasse: Elias Wolke (Sudhagen); Jugendklasse: Jana Bentler (Boke)

Schützenklasse A (Diözesan-, Bereichs- und Bezirksklassen): Josef Steppeler (Lippling)

Schützenklasse B (Kreisklassen): Kai Michalak (Boke); Altersklasse aufgelegt: Walter Janzen (Boke)

Seniorenklasse angestrichen: Rainer Haupt (Boke)

Seniorenklasse aufgelegt: Bernhard Nieweg (Schöning)

Damenklasse: Laura Zitzke (Lippling)

Damenklasse aufgelegt: Carmen Eichler (Delbrück)

Luftpistolenklasse: Klaus Brautmeier (Steinhorst)

Mannschaftswertung

Schülerklasse aufgelegt: Westenholz 1 mit Jonas Mertensmeier, Julian Ramsel, Malte Tepper und Joris Brunnert

Schülerklasse: Sudhagen 3 mit Mara Sophie Wallmeier, Pia Altmiks, Timo Berhorst und Nanna Ossenschmidt

Jugendklasse: Schöning 1 mit Lena Balsmeier, Mayleen Knapp und Marie Böltner

Schützenklasse A (Diözesan-, Bereichs- und Bezirksklassen): Sudhagen 1 mit Burkhard Sandheinrich, Henrik Stratmann und Michael Freise

Schützenklasse B (Kreisklasse): Sudhagen 1 mit Wilfried Wolke, Wilfried Thielemeier, Georg Hüvelmeier und Patrick Bolte

Altersklasse aufgelegt: Schöning 2 mit Richard Börger, Rudolf Börger, Theo Knoche und Konrad Mumpro; Seniornklasse angestrichen: Boke 1 mit Rainer Haupt, Robert Zufacher, Heinz-Dieter Protte

Seniorenklasse aufgelegt: Boke 1 mit Heinz-Dieter Protte, Rainer Haupt und Robert Zufacher

Damenklasse aufgelegt: Delbrück 1 mit Carmen Eichler, Ines Gertkämper, Martina Meier und Mathilde Koch-Grewe

Luftpistole: Steinhorst 1 mit Klaus Brautmeier, Sebastian Güth, Uwe Lüke und Kirk Kühler