Schluckstörungen auf der Spur

„Ein derart spezielles Gerät wird in der Regel nur in Fachkliniken eingesetzt, und es gibt lange Wartezeiten. Aber bei unseren Patienten kommt es darauf an, schnell eine Diagnose zu bekommen. Schon ganz abgesehen von langen Fahrten in die Kliniken“, berichtet Palliativmediziner Dr. Johannes Meiß.

Schluckbeschwerden können durch einen Schlaganfall oder durch Hirntumore ausgelöst werden. Auch demente Patienten leiden oft an Schluckstörungen. Mit dem Endoskop kann die „funktionelle, endoskopische Schluck-Untersuchung“ – auch Fees-Untersuchung genannt – bei den Patienten zu Hause durchgeführt werden. „Vom Ergebnis der Untersuchung ist die Form der Therapie sowie der Nahrungsaufnahme abhängig“, erläutert Fachtherapeutin Manuela Düsterhus, die sich auf Dysphagie spezialisiert hat. Oftmals sind Schluckstörungen Folge von Bestrahlung, und der Hals und Rachenbereich ist angeschwollen und gereizt. Eine Therapie ist dann schnell wirksam und den Patienten fällt die Nahrungsaufnahme wieder deutlich leichter.

Alexander Kratz konnte so schnell geholfen werden. Nun kann er wieder richtig schlucken. „Die Fahrt in eine Fachklinik hätte für Alexander Kratz eine große Belastung dargestellt, und die Wartezeit wäre enorm gewesen. Hier konnten wir mit dem neuen Gerät schnell Abhilfe schaffen“, betont Michaela Kösters-Zünkler, Koordinatorin des Schwester-Neria-Fonds. Der mobile Einsatz, wie ihn der Fonds im Delbrücker Land nun durchführt, ist nach eigenen Angaben in der Region einmalig.

Nach einer entsprechenden Qualifikation für die Bedienung des Gerätes und den Einsatz des Endoskop steht das Gerät beim Schwester-Neria-Fonds zur Verfügung. Fachtherapeutin Manuela Düsterhus von der Logopädiepraxis Finger zählt aktuell zu den wenigen Fachkräften, die über eine entsprechende Ausbildung verfügt.