„Schneewittchen“ steht als Musical in der Delbrücker Stadthalle auf der Bühne

Delbrück

In seinem Musical-Highlight „Schneewittchen“ entführt das Theater Liberi Groß und Klein auf eine Reise ins Märchenland. Die temporeiche Eigenkomposition mit jeder Menge Humor richtet sich an Familien und wird am Samstag, 17. Dezember, um 15 Uhr in der Stadthalle Delbrück aufgeführt.