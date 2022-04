Schon 34 Rehkitze in Delbrück gerettet

Delbrück

In den nächsten Wochen werden die ersten Wiesenflächen wieder gemäht. Immer wieder trugen dabei kleine Rehkitze schwere oder gar tödliche Verletzungen davon, da sie in die Mähwerke geraten sind. Abhilfe in größerem Stil könnte nun der Hegering Delbrück mit einer Drohne schaffen. 7000 Euro investierte der Hegering in eine eigene Drohne, die mit einer entsprechenden Wärmebildkamera ausgestattet ist.

Von Axel Langer