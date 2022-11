Schützen in Sorge: Bleiverbot in Munition droht

In einer kurzen Erinnerung an das Bundesschützenfest in Ostenland im September bedankte sich Oberst Markus Sandbothe für die kräftige Unterstützung aus allen Bereichen des Ortes, aber auch von den Schützenvereinen im Bezirksverband. Ostenland könne auf einen erfolgreichen Verlauf des Festes zurückblicken. Dies wurde ihm auch vom stellvertretenden Bundesschützenmeister Walter Finke bestätigt, der sagte, dass sich Ostenland in die erste Liga der ausgerichteten Bundesfeste eingereiht habe. Es sei eine tolle Veranstaltung gewesen.

MEHR ZUM THEMA Bundesschützenfest in Delbrück-Ostenland: großer Festumzug am Sonntag 25.000 Besucher bejubeln Schützen und Musiker

Ferner kündigte Walter Finke die zukünftige Umgestaltung der Bundesgeschäftsstelle in Leverkusen an, die sich sowohl in medialer wie auch personeller Art stark verändern werde. Ein großes Problem käme auf die Schützen zu, wenn der europäische Vorschlag verabschiedet werde, jedwede Munition, die Blei enthält, zu verbieten. Das beträfe die vielen Sportschützen und auch das Vogelschießen in jeder Bruderschaft.

Bezirksverbandstag am 19. November

Bezirksbundesmeister David Steffens wies auf den zukünftigen Bezirksverbandstag am 19. November hin. Er findet in der Schützenhalle in Sennelager ab 14 Uhr statt. Erstmals tritt der Bezirksverband als Veranstalter auf, unterstützt von der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Sennelager. Durch die Verlegung und die kurzfristige Organisation ergeben sich Veränderungen im Ablauf. Dies werde den Vereinen noch im Einzelnen mitgeteilt.