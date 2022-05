Delbrück-Anreppen

Jubel brandete an der Anreppener Dorfhalle auf, als am Samstag um 20.29 Uhr mit dem 138. Schuss die Reste des Holzadlers aus dem Kugelfang fielen. Sven Schoppmeier hatte den entscheidenden Treffer abgegeben und konnte einen sehr spannenden Zweikampf mit Thomas Schulte am Ende für sich entscheiden.

Von Axel Langer