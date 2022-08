Schützenfest Sudhagen im Zelt und an neuer Örtlichkeit kommt gut an

Delbrück-Sudhagen

Aus der Not heraus hat der Schützenverein Sudhagen eine Tugend gemacht und lockte viele Besucher zum Schützenfest an. Feiert die St. Heinrich Schützenbruderschaft sonst in der Mehrzweckhalle mitten im Dorf, wurde in diesem Jahr an der Heimathütte des Heimatvereins ein Festzelt aufgebaut.

Von Axel Langer