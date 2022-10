Schwer verletzt: Radfahrer (67) in Westenholz gestürzt

Ein Mann hat am Mittwoch bei einem Sturz mit seinem Pedelec in Delbrück-Westenholz schwere Verletzungen erlitten, wie die Polizei berichtet. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf dem Obernheideweg.

Der 67-jährige Pedelec-Fahrer fuhr von der Rieger Straße kommend auf dem Obernheideweg in nördliche Richtung. An der nächsten Wegekreuzung bog er nach links in Richtung Westenholz ab.

„Dabei rutschte das Elektrorad auf herbstlichem Laub weg und der Radler stürzte“, so die Polizei weiter. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Notärztin versorgte den Verletzten am Unfallort. Mit einem Rettungswagen wurde der 67-Jährige in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.