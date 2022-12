Schwungvoller Spatenstich am neuen „Schwalbennest“ in Delbrück-Sudhagen

Delbrück-Hagen

„Wir sind auf einem guten Weg und wollen den neuen Kindergarten in Sudhagen bis zum neuen Kindergartenjahr im August 2023 an den Start bringen“, so Investor und Bauherr Walter Kuhlmann beim Spatenstich zum neuen Kindergarten „Schwalbennest“ in Sudhagen. Im Baugebiet „Lipshof“ wird ab dem Jahreswechsel auf einer Fläche von mehr als 2200 Quadratmetern ein zweigruppiger Kindergarten mit Naturkonzept entstehen.