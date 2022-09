Sebastian Wiepen rasiert den Kreisvogel ab

Der 39-jährige neue Kreiskönig betreibt gemeinsam mit Ehefrau und neuer Kreiskönigin Astrid (40) zwei Friseurgeschäfte in Meerhof und in Beringhausen. Die Residenz des neuen Kreiskönigspaares befindet sind in der Lange Straße 34 in Meerhof. Hier leben auch die beiden Söhne (14 und 16 Jahre). Der neue Kreiskönig ist stellvertretender Kassierer des Schützenverein Meerhof. Mit dem Kreisschützenfest 2023 richtet Meerhof erstmals ein Kreisfest aus.

„Wir sind stolz wie Bolle und die Stadt Marsberg wird die Vorbereitungen auf jeden Fall unterstützen“, jubelte auch Marsbergs Bürgermeister Thomas Schröder. Das neue Kreiskönigspaar Sebastian und Astrid Wiepen wurde lautstark unterstützt. „Das Dorf steht absolut hinter uns und war echt heiß. Mit der Rückendeckung ist das natürlich eine Riesensache“, freut sich Astrid Wiepen angesichts von zwei Bussen voll Meerhofer, die mit in Boke waren und die Nacht zum Tag machten.

Schnell hatte sich die Nachricht in dem 1.300 Seelen-Dorf herumgesprochen und die ersten Gratulationen trafen ein. Der Schützenverein Meerhof zählt 555 Mitglieder. Oberst Hubertus Hund konnte am Rande der ersten Jubelarien schon verkünden, dass erste Gespräche mit Landwirten bezüglich eines möglichen Festgeländes bereits geführt wurden.

Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer Kreisschützenfest in Delbrück-Boke Foto: Axel Langer

Zuvor sicherte sich Markus Sievers (Hakenberg) mit dem 17. Schuss die Krone. Neuer Zepterprinz ist Felix Heinrichsmeier (Hörste), der mit dem 22. Schuss zuschlug und der Kleinenberger Philipp Kummerow sicherte sich mit dem 26. Schuss den Apfel.